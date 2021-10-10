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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول على محافظات: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
وأبان المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 09:35 AM
المركز الوطني: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدني الرؤيةحالة أمطار غزيرة على عسير.. و"الأرصاد" ينبّه: تستمر حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول على محافظات: النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
وأبان المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.
، حالة أمطار غزيرة على عسير.. و"الأرصاد" ينبّه: تستمر حتى 8 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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