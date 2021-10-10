، دفعوا الرسوم وغابت الحافلات.. آباء بوادي الفرع: مَن ينقل أبناءنا إلى مدارسهم؟! ،

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في الوقت الذي اجتهد فيه بعض أولياء الأمور لحضور الحافلات ونقل أبنائهم وبناتهم إلى مدارس محافظة وادي الفرع بعد دفعهم الرسوم، غابت الحافلات عن نقل الطلاب والطالبات في بعض قرى ومخططات المحافظة، الأمر الذي تسبّب في استياء بعض أولياء الأمور من الشركة الناقلة ومكتب تعليم المحافظة.
وتلقت "الخليج 365"، شكاوى عدة من أولياء أمور تفيد عدم حضور الحافلات إلى مقار منازلهم لتوصيل أبنائهم وبناتهم إلى المدارس، فيما ذكر البعض أن الحافلات قامت بتوصيل الطلاب ليوم واحد فقط ثم اختفت بعد ذلك على الرغم من دفع رسوم الحافلات وإشعار "التعليم" بذلك، مشيرين إلى عدم استطاعتهم توصيل أبنائهم إلى المدارس، خاصة أن كثيراً منهم مرتبط بأعمال داخل المحافظة وخارجها.
"الخليج 365" بدورها نقلت معاناة المواطنين في محافظة وادي الفرع لتعليم المدينة المنوّرة، وأرسلت استفساراً بتاريخ: 27 / 02 / 1443 هـ، للمتحدث الرسمي لتعليم المدينة المنوّرة إلا أنها لم تتلقَ رداً حتى إعداد هذا الخبر.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 09:20 AM
شكاوى عدة تلقتها "الخليج 365" ترصد حالة استياء لأولياء الأمور.. و"التعليم" لا يرددفعوا الرسوم وغابت الحافلات.. آباء بوادي الفرع: مَن ينقل أبناءنا إلى مدارسهم؟!
في الوقت الذي اجتهد فيه بعض أولياء الأمور لحضور الحافلات ونقل أبنائهم وبناتهم إلى مدارس محافظة وادي الفرع بعد دفعهم الرسوم، غابت الحافلات عن نقل الطلاب والطالبات في بعض قرى ومخططات المحافظة، الأمر الذي تسبّب في استياء بعض أولياء الأمور من الشركة الناقلة ومكتب تعليم المحافظة.
وتلقت "الخليج 365"، شكاوى عدة من أولياء أمور تفيد عدم حضور الحافلات إلى مقار منازلهم لتوصيل أبنائهم وبناتهم إلى المدارس، فيما ذكر البعض أن الحافلات قامت بتوصيل الطلاب ليوم واحد فقط ثم اختفت بعد ذلك على الرغم من دفع رسوم الحافلات وإشعار "التعليم" بذلك، مشيرين إلى عدم استطاعتهم توصيل أبنائهم إلى المدارس، خاصة أن كثيراً منهم مرتبط بأعمال داخل المحافظة وخارجها.
"الخليج 365" بدورها نقلت معاناة المواطنين في محافظة وادي الفرع لتعليم المدينة المنوّرة، وأرسلت استفساراً بتاريخ: 27 / 02 / 1443 هـ، للمتحدث الرسمي لتعليم المدينة المنوّرة إلا أنها لم تتلقَ رداً حتى إعداد هذا الخبر.
، دفعوا الرسوم وغابت الحافلات.. آباء بوادي الفرع: مَن ينقل أبناءنا إلى مدارسهم؟! ،
المصدر : الخليج 365
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