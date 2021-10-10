، رئة "طيبة" تغادر "كورونا" وحادث مؤلم ومخدرات تسقط.. هنا "7 أيام بالمدينة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما رعى "فيصل بن سلمان" تدشين خطة الجامعة الإسلامية وهنّأ المعلمين بيومهم

استبشرت المدينة المنورة هذا الأسبوع، بتعافي رئتها، بعدما أعلنت وزارة الصحة، أمس، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بـ"كوورنا" كأول مرة منذ تسجيل الحالة الأولى في 20 مارس 2020 م، كما حلت "طيبة الطيبة" في المرتبة 11 في نِسَب المحصنين بجرعتين من لقاح كورونا "كوفيد-19" في مناطق المملكة؛ وذلك بنسبة 52.6% من خلال إعلان وزارة الصحة قبل عدة أيام.

أمير المدينة يرعى ويهنئ

رعى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، حفل تدشين الخطة الاستراتيجية الثالثة للجامعة الإسلامية 2021- 2025، والتي عملت الجامعة على إعدادها باستخدام منهجية بطاقة الأداء المتوازن (BSC) وفق مناظيرها الأربعة والمناسبة لطبيعة الجامعة والتي تحمل شعار "دورك مهم".

وقدّم الأمير فيصل بن سلمان التهنئة لعموم المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر تحت شعار "المعلمون والمعلمات قلب التعليم النابض"، مثمنًا جهود منسوبي التعليم بالمنطقة، كما أوصى بمضاعفة الجهود وتجاوز التحديات في سبيل تطوير مستوى التعليم بالمنطقة؛ وذلك خلال لقائه مع مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم ومديري تعليم المحافظات، وخلال اللقاء تَسَلم تقريرًا عن جاهزية التعليم بالمنطقة للعام الدراسي.

حادث المدينة

بعد عدة أيام من "حادث المدينة" المؤلم والذي راح ضحيته 4 أشخاص وأصيب 5 آخرون؛ أعلنت الإدارة العامة للمرور انتهاء تحقيقات سائق الشاحنة التي تسببت في وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين على طريق علي بن أبي طالب.

وبيّنت إدارة المرور أن السائق كان أثناء الحادثة في حالة غير طبيعية، إضافة إلى أن بطاقة تشغيل الشاحنة منتهية؛ مؤكدة أنه تم إحالة السائق إلى فرع النيابة العامة.

الأمن يضبط

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة المخدرات، أسفرت عن تمكين إدارة التحريات والبحث الجنائي من القبض على مقيم من الجنسية الموريتانية في العقد الرابع من العمر، ضُبِط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.