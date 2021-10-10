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المملكة السعودية تعلن بدء تطبيق اشتراط التحصين ضد كورونا لدخول المنشآت الحكومية والخاصة

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المضادة لكورونا المعتمدة من وزارة الصحة، لدخول المنشآت الحكومية والخاصة، والمشاركة في الفعاليات.

 

وأوضحت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي عبر "تويتر"، أن اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، يدخل حيز التنفيذ عن الساعة السادسة من صباح يوم الأحد.

 

وأضافت أنه يستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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