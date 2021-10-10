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هنا تسقط الأمطار.. "الحصيني" راسماً "خريطة أجواء الأحد": حارة نسبياً

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محمد بن مسعود - الدمام - قال: رياح متوسطة لشبه قوية بأجزاءٍ من مناطق منها مكة والمدينة وحائل

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد، حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ محدودة من جازان ومرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير".

وتابع: "متوقع رياح متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية والكويت وشمال الإمارات".

هنا تسقط الأمطار..

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 08:34 AM

قال: رياح متوسطة لشبه قوية بأجزاءٍ من مناطق منها مكة والمدينة وحائل

هنا تسقط الأمطار.. "الحصيني" راسماً "خريطة أجواء الأحد": حارة نسبياً
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد، حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ محدودة من جازان ومرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير".

وتابع: "متوقع رياح متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية والكويت وشمال الإمارات".

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، هنا تسقط الأمطار.. "الحصيني" راسماً "خريطة أجواء الأحد": حارة نسبياً ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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