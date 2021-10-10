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توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد، حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ محدودة من جازان ومرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير".
وتابع: "متوقع رياح متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية والكويت وشمال الإمارات".
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 08:34 AM
قال: رياح متوسطة لشبه قوية بأجزاءٍ من مناطق منها مكة والمدينة وحائلهنا تسقط الأمطار.. "الحصيني" راسماً "خريطة أجواء الأحد": حارة نسبياً
توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء اليوم الأحد، حارة نسبياً نهاراً لطيفة فجراً على معظم المناطق.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاءٍ محدودة من جازان ومرتفعات مكة المكرّمة والباحة وعسير".
وتابع: "متوقع رياح متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وحائل والشرقية والكويت وشمال الإمارات".
، هنا تسقط الأمطار.. "الحصيني" راسماً "خريطة أجواء الأحد": حارة نسبياً ،
المصدر : الخليج 365
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