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فتحت المراكز الانتخابية في العراق صباح اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال 23 مليونًا و986 ألفًا و741 من الناخبين العراقيين؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في بغداد وجميع المدن العراقية؛ بما فيها مدن إقليم كردستان في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وفتحت المراكز أبوابها في الساعة السابعة صباحًا (04:00 بتوقيت جرينتش) وستستمر حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي؛ حيث تُغلَق صناديق الاقتراع إلكترونيًّا ومن ثم تُغلَق المراكز الانتخابية بشكل كامل.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 08:37 AM
تستمر حتى الساعة السادسة حيث تغلق صناديق الاقتراع إلكترونيًّابدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق
فتحت المراكز الانتخابية في العراق صباح اليوم الأحد، أبوابها لاستقبال 23 مليونًا و986 ألفًا و741 من الناخبين العراقيين؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في بغداد وجميع المدن العراقية؛ بما فيها مدن إقليم كردستان في ظل إجراءات أمنية مشددة.
وفتحت المراكز أبوابها في الساعة السابعة صباحًا (04:00 بتوقيت جرينتش) وستستمر حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي؛ حيث تُغلَق صناديق الاقتراع إلكترونيًّا ومن ثم تُغلَق المراكز الانتخابية بشكل كامل.
، بدء عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق ،
المصدر : الخليج 365
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