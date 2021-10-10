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محمد بن مسعود - الدمام - ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، المنطقة الواقعة جنوب شرق بيرو في وقت متأخر الليلة الماضية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال وقع مساء السبت على بُعد حوالى 200 كيلومتر شمال كوسكو في متنزه مانو الوطني. ولم تصدر معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وتقع بيرو على حلقة النار في المحيط الهادئ، المنطقة التي تشهد حدوث ما يقرب من 90% من النشاط الزلزالي في العالم.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 08:32 AMزلزال يضرب جنوب شرق بيرو بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر
ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، المنطقة الواقعة جنوب شرق بيرو في وقت متأخر الليلة الماضية.
وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: إن الزلزال وقع مساء السبت على بُعد حوالى 200 كيلومتر شمال كوسكو في متنزه مانو الوطني. ولم تصدر معلومات فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وتقع بيرو على حلقة النار في المحيط الهادئ، المنطقة التي تشهد حدوث ما يقرب من 90% من النشاط الزلزالي في العالم.
، زلزال يضرب جنوب شرق بيرو بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر ،
المصدر : الخليج 365
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