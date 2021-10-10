، تعرَّف على خدمة "رافقني إلى المنزل" الهاتفية لحماية النساء في بريطانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - في أعقاب جريمة القتل المروّعة لفتاة كانت في طريقها إلى منزلها

في أعقاب جريمة قتل مروّعة لفتاة كانت في طريقها إلى منزلها، وضعت إحدى شركات الهاتف الرئيسة في بريطانيا خطة لتشغيل خدمة هاتفية تهدف إلى حماية النساء اللاتي يسرن بمفردهن.

خدمة "Walk Me Home" أو "رافقني إلى المنزل"، التي تقترحها شركة "بريتش تيليكوم" (BT)، تسمح للمستخدمات بالاشتراك في برنامج تتبع، ويتم إرسال تنبيه إذا لم يصلن إلى وجهتهن في الوقت المحدّد، طبقاً لـ "بي بي سي".

مستخدمو الخدمة سيتمكّنون من إدخال عنوان المنزل والوجهات العادية الأخرى في تطبيق للهواتف المحمولة.

وقبل السير إلى وجهة محدّدة، يفتح المستخدم التطبيق، أو يتصل أو يرسل رسالة نصية إلى رقم محدّد، وهذا من شأنه أن يعطي الوقت المتوقع للرحلة، ويبدأ تفعيل نظام تحديد المواقع (GPS).

وسيتم إرسال رسالة إلى المستخدم في الوقت المتوقّع لوصوله إلى وجهته، وقد يؤدي عدم التفاعل مع الرسالة، إلى إصدار مكالمات إلى جهات الاتصال في حالات الطوارئ، ثم إلى الشرطة.

وقال فيليب يانسن؛ الرئيس التنفيذي لشركة BT، لصحيفة "ديلي ميل"، إن قضية مقتل سارة إيفرارد؛ التي اختُطفت بينما كانت في طريقها إلى المنزل، وسابينا نيسا؛ التي قُتلت في أثناء سيرها لمقابلة صديق، ملأته "بالغضب والاشمئزاز"، ودفع شركته إلى اتخاذ إجراء.

وأضاف "هذه الخدمة الجديدة، يمكن استخدامها أيضاً في ركوب سيارات الأجرة أو وسائل النقل العام أو أي رحلة".

وقال إن وجود الخدمة "يجب أن يكون بمنزلة ردع للمجرمين، مع العلم أنه سيتم إطلاق الإنذار تلقائياً إذا لم تصل الضحية إلى وجهتها في الوقت المحدّد، وسيبدأ الأصدقاء والعائلة بالاتصال وتنبيه الشرطة".