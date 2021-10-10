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قالت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، إن البرازيل سجّلت 16451 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، و404 حالات وفاة.
وارتفع العدد الرسمي للوفيات حالياً إلى 600829، مع تسجيل 21 مليوناً و567181 إصابة منذ بدء الجائحة.
مصر
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 39 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 311576 من ضمنهم 262654 حالة تمّ شفاؤها، و17658 حالة وفاة.
كوريا الجنوبية
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تسجيل كوريا الجنوبية 1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 331519 إصابة.
وسجّلت البلاد أيضاً 15 حالة وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2575 وفاة.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 08:23 AM
خلال الـ 24 ساعة الماضيةضحايا كورونا في 3 دول.. 404 وفيات بالبرازيل و39 بمصر و15 بكوريا الجنوبية
قالت وزارة الصحة البرازيلية، السبت، إن البرازيل سجّلت 16451 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، و404 حالات وفاة.
وارتفع العدد الرسمي للوفيات حالياً إلى 600829، مع تسجيل 21 مليوناً و567181 إصابة منذ بدء الجائحة.
مصر
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 39 حالة.
وأفادت وزارة الصحة المصرية، في بيان لها، الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 311576 من ضمنهم 262654 حالة تمّ شفاؤها، و17658 حالة وفاة.
كوريا الجنوبية
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، تسجيل كوريا الجنوبية 1594 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 331519 إصابة.
وسجّلت البلاد أيضاً 15 حالة وفاة جديدة بكورونا؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2575 وفاة.
، ضحايا كورونا في 3 دول.. 404 وفيات بالبرازيل و39 بمصر و15 بكوريا الجنوبية ،
المصدر : الخليج 365
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