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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظات: (وادي الفرع، والمسيجيد، والفقرة، واليتمة).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443 08:27 AM
الحالة تبدأ من الواحدة ظهرًا وتستمر حتى الثامنة مساءتنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تَضَمّن سحبًا رعدية ممطرة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية، على محافظات: (وادي الفرع، والمسيجيد، والفقرة، واليتمة).
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.
، تنبيه لـ"مركز الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة ،
المصدر : الخليج 365
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