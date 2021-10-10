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تمديد جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي لـ 15 أكتوبر

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن نادي الصقور السعودي عن تمديد مدة جناح الأسلحة بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي بملهم (شمال الرياض) حتى الـ 15 من أكتوبر الجاري.

ويأتي التمديد لخمسة أيام لجناح الأسلحة فقط، فيما تختتم بقية أجنحة ومناطق المعرض أنشطتها اليوم الأحد، بعد أن شهد طيلة الأيام الماضية إقبالًا كبيرًا.

ويحتفي المعرض بالصقارة وهواة تربية الصقور وعشاق الأسلحة والصيد، ويعدّ المعرض الأضخم من نوعه في المنطقة.

ويتضمن أجنحة لشركات الأسلحة، ومنطقة لعرض الصقور، ومناطق للفنون والتفاعل العائلية وميادين الرماية، والقرية وركنًا لصقار المستقبل، بالإضافة إلى متحف رقمي، والكثير من المفاجآت والفعاليات المصاحبة التي وجدت إقبالاً كبيرًا من كل أفراد العائلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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