خبير: 3 قطاعات الأكثر توفيرًا للوظائف في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - أكد عبدالله الربدي عضو مجلس إدارة الجمعية المالية السعودية، أهمية قطاعات السياحة، الترفيه، التجزئة، باعتبارها أكبر مُوَظِّفٍ للشباب في المملكة.

وأضاف الربدي، خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أنَّ موسم الرياض يستوعب أعدادًا كبيرة من الشباب السعودي.

واستكمل أن معرض الرياض يستوعب عددًا كبيرًا من الشباب والشابات ضمن ما يسمى الوظائف الموسمية أو «الوظائف المؤقتة»؛ لكنها جيدة في فتح مجال الوظائف.

وتابع: إن معرض الكتاب، وإن كان مؤقتا؛ لكنه إيجابي للاقتصاد بشكل عام، كما أن رجوع قطاع العمرة والحج سيفتح المجال لوظائف كثيرة، مشيرًا إلى أن التركيز على قطاع الخدمات سيحل جزءًا كبيرًا من مشكلة البطالة.

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