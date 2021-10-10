بعد إعصار «جازان».. «الأرصاد» تكشف عدد مرات حدوث ظاهرة «الشاهقة المائية»

الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام، إن ظاهرة "الشاهقة المائية" من الظواهر التي تكررت خلال الخمس سنوات الماضية في بعض مناطق المملكة، منها جدة وينبع وجازان.

وأوضح «غلام» أن ذلك يقود للاهتمام بالظاهرة وبدراستها علمياً، والنظر في المخرجات المحتملة عن سبب تكرراها وتضمينها كظاهرة جوية محتملة في السنوات المقبلة، وإدراجها في السجلات المناخية للمركز

واعتمد غلام البدء في دارسة تكرار الظاهرة الجوية "الشاهقة المائية" في بعض المناطق الساحلية في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وذلك من قبل الإدارات المختصة بالمركز.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن مهام المركز هو استشعار الظواهر الجوية التي تؤثر على المملكة، وتدوينها ومراقبة المستجدات فيهاـ خاصة النادرة منها، مؤكداً أن الهدف من دراسة مثل هذه الظواهر وتسجيلها مناخياً لتكون مرجعية يتم متابعة تشكلها في السنوات المقبلة.

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