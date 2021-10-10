الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز

محمد الفلاح - الأحد 10 أكتوبر 2021

أعلن «الديوان الملكي السعودي»، اليوم الأحد، وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود.



وسيصلى على الأمير الراحل، بعد صلاة العصر في مسجد الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

نص بيان الديوان الملكي

صدر عن الديوان الملكي السعودياليوم البيان التالي :

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله - اليوم الأحد الموافق 4 / 3 / 1443 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.