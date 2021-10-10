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وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل

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الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله - اليوم الأحد الموافق 4 / 3 / 1443 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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