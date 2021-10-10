شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ــ إن شاء الله - اليوم الأحد الموافق 4 / 3 / 1443 هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.