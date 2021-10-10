بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين لدخول عدد من الأماكن والأنشطة.. اليوم

الرياض - محمد عبدالله - يبدأ اليوم الأحد تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة عند دخول عدد من الأماكن والأنشطة.

وقالت وزارة الداخلية، إنه بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يبدأ اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة. عند دخول الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافية أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحة أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية والمنشآت الحكومية والخاصة وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

ويُستثنى من ذلك الفئات المستثناة من أخذ اللقاح وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا.

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