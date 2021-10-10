بدء إيداع دعم أكتوبر للمستفيدين من حساب المواطن

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطنن بدء إيداع دعم أكتوبر للمستفيدين من البرنامج

وقال البرنامج – عبر تويتر - بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأحد.

وأوضح البرنامج، أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار إلى أنه سيتم صرف الدعم للدفعة «السابعة والأربعين» الأحد بتاريخ 10 أكتوبر 2021.

كانت نتائج الأهلية للدورة الـ47 (شهر أكتوبر 2021)، قد صدرت منذ عدة أيام، ويمكن التحقق منها من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي اضغط هنا.

من جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن، سلطان القحطاني: إنه تم إجراء أكثر من 1.3 مليون عملية خلال الربع الثالث من عام 2021م.

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