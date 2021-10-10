عاجل | مزورو تواريخ الأدوية يتساقطون

وعلمت «دوت الخليج» أن اللجنة المشكلة من: الصحة، وهيئة الغذاء والدواء، وبلدية وشرطة محافظ ضمد، دهمت المستودع ليلا، وتبين لهم تعديل أشخاص تواريخ سرنجات السكري المنتهية الصلاحية بتواريخ جديدة، وتمت مصادرة الكميات الموجودة، تمهيدا لفحصها من قبل هيئة الغذاء والدواء، والتحقق منها.
وكشف مصدر لـ«دوت الخليج» عن أنه تم إغلاق المنشأة، ومصادرة الكميات الموجودة، واستدعاء المالك والموظفين، ومباشرة التحقيقات معهم، وتطبيق الأنظمة والجزاءات بحقهم، مؤكدا أن هذا العمل يعد غشا كبيرا، ويعرض أرواح كثير من البشر للخطر والوفاة، وأنه ستتم محاسبة المستهترين والمقصرين.
تسلسل الحادثة
- 4 جهات تدهم المستودع ليلا وتضبط المتهمين
- المستودع مملوك لمجمع طبي شهير
- العمال يعدلون تواريخ منتهية للسكري بتواريخ جديدة
- إغلاق المنشأة واستدعاء المالك والموظفين
- مباشرة التحقيقات في الحادثة
- محاسبة المستهترين وتطبيق الأنظمة
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