، الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين ،

- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
محمد بن مسعود - الدمام - في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. دخل بركان "كومبر فيجا" أسبوعه الثالث منذ ثورانه، في الوقت الذي أصبح فيه وجهة للمتفرجين، فيما يخوض المهاجرون رحلة المخاطر في "فجوة دارين" نحو الولايات المتحدة. والمزيد تجدونه في الصور.
1- مجموعة من الأشخاص يجلسون في شرفة منزلهم ليس للاستمتاع بالأجواء.. ولكن لمشاهدة بركان "كومبر فيجا" في جزر الكناري!
2- على الرغم من المخاطر.. امرأة تتسلق تلاً رفقة ابنها لمشاهدة بركان "كومبر فيجا" عن قرب
3- متظاهر فلسطيني يستخدم المقلاع لإعادة قنبلة غاز باتجاه قوات الاحتلال في أعقاب مظاهرة ضد المستوطنات بالضفة الغربية
4- مهاجرون يخوضون رحلة المخاطر في "فجوة دارين" عبر الغابات الجبلية المطيرة بالقرب من كولومبيا نحو الولايات المتحدة
5- أبراج مين ستيت هاوس والضباب يرتفع ليغطيها في صباح بارد في أوغوستا بولاية مين الأمريكية
6- بحيرة على شكل قلب محاطة بالأشجار في خريف مميز بالقرب من العاصمة الروسية موسكو
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجينياسر نجدي الخليج 365 2021-10-10
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. دخل بركان "كومبر فيجا" أسبوعه الثالث منذ ثورانه، في الوقت الذي أصبح فيه وجهة للمتفرجين، فيما يخوض المهاجرون رحلة المخاطر في "فجوة دارين" نحو الولايات المتحدة. والمزيد تجدونه في الصور.
1- مجموعة من الأشخاص يجلسون في شرفة منزلهم ليس للاستمتاع بالأجواء.. ولكن لمشاهدة بركان "كومبر فيجا" في جزر الكناري!
2- على الرغم من المخاطر.. امرأة تتسلق تلاً رفقة ابنها لمشاهدة بركان "كومبر فيجا" عن قرب
3- متظاهر فلسطيني يستخدم المقلاع لإعادة قنبلة غاز باتجاه قوات الاحتلال في أعقاب مظاهرة ضد المستوطنات بالضفة الغربية
4- مهاجرون يخوضون رحلة المخاطر في "فجوة دارين" عبر الغابات الجبلية المطيرة بالقرب من كولومبيا نحو الولايات المتحدة
5- أبراج مين ستيت هاوس والضباب يرتفع ليغطيها في صباح بارد في أوغوستا بولاية مين الأمريكية
6- بحيرة على شكل قلب محاطة بالأشجار في خريف مميز بالقرب من العاصمة الروسية موسكو
10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
01:51 AM
في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم. دخل بركان "كومبر فيجا" أسبوعه الثالث منذ ثورانه، في الوقت الذي أصبح فيه وجهة للمتفرجين، فيما يخوض المهاجرون رحلة المخاطر في "فجوة دارين" نحو الولايات المتحدة. والمزيد تجدونه في الصور.
1- مجموعة من الأشخاص يجلسون في شرفة منزلهم ليس للاستمتاع بالأجواء.. ولكن لمشاهدة بركان "كومبر فيجا" في جزر الكناري!
2- على الرغم من المخاطر.. امرأة تتسلق تلاً رفقة ابنها لمشاهدة بركان "كومبر فيجا" عن قرب
3- متظاهر فلسطيني يستخدم المقلاع لإعادة قنبلة غاز باتجاه قوات الاحتلال في أعقاب مظاهرة ضد المستوطنات بالضفة الغربية
4- مهاجرون يخوضون رحلة المخاطر في "فجوة دارين" عبر الغابات الجبلية المطيرة بالقرب من كولومبيا نحو الولايات المتحدة
5- أبراج مين ستيت هاوس والضباب يرتفع ليغطيها في صباح بارد في أوغوستا بولاية مين الأمريكية
6- بحيرة على شكل قلب محاطة بالأشجار في خريف مميز بالقرب من العاصمة الروسية موسكو
، الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.