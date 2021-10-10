شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العام يستعرض جهود الحد من الكوارث في «إكسبو دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت مديرية الأمن العام الجهود التي يقوم بها في الحد من الكوارث والأزمات، وذلك ضمن مشاركة وزارة الداخلية في جناح الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في معرض "إكسبو 2020 دبي".

وقدم مدير شعبة الأمن السياحي بإدارة الضبط الوقائي بشؤون الأمن بالأمن العام في المملكة المقدم الدكتور عبدالله آل ردعان، ورقة عمل تناولت الإجراءات المتخذة للحد من الكوارث، إقليميًا وخارجيًا، ودور المملكة والأمن العام في مجابهتها، بما في ذلك تسخير إمكاناتها وطاقاتها البشرية في ظل أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).

وتطرق المقدم آل ردعان إلى التجارب الناجحة لدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي في مواجهة الكوارث والأزمات داخليًا وإقليميًا، ومد يد العون للدول التي تعرضت لأزمات بشتى أنواعها، مؤكداً أن التنسيق الأمني العالي عند وقوع الكوارث أسهم في تقليل أضرارها ورفع مستوى الأمن في حالات الطوارئ بين دول الخليج كافة.