شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 مقيمين بحوزتهم 4 كجم إمفيتامين مخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقت قوات الأمن القبض على 4 مقيمين من الجنسية اليمنية بمحافظة جدة، بحوزتهم أكثر من 4 كيلو جرامات من مادة الميث إمفيتامين المخدر (الشبو). وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، أن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وشباب المملكة بتهريب وترويج المخدرات، تمكنت من القبض على المتهمين، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.