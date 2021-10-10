شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان بالنيابة يطمئن على صحة مصابي مطار الملك عبدالله والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اطمأن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، أمس، على سلامة وصحة مصابي استهداف مطار الملك عبدالله بجازان بطائرة مسيرة ومفخخة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، البالغ عددهم 10 أشخاص.

وسأل سموه الله تعالى أن يمن على المصابين بالصحة والعافية، وأن يحفظ وطننا العزيز من كيد الكائدين، ويديم أمنه واستقراره في ظل قيادته الحكيمة.

يذكر أن الهجوم الإرهابي نتج عنه أضرار مادية بسيطة وتهشم زجاج بعض الواجهات بالمطار.