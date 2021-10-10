شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير مسيرة حوثية باتجاه المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعترضت الدفاعات الجوية، أمس، مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير المفخخة الحوثية، وذلك عقب سقوط مسيرة على مطار الملك عبدالله بجازان، أطلقتها الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، مساء الجمعة، مما أسفر عن وقوع 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار؛ 6 حالات لمسافرين وعاملين بالمطار من الجنسية السعودية، و3 حالات لعاملين بالمطار من الجنسية البنغلاديشية، وحالة واحدة لأحد العاملين بالمطار من الجنسية السودانية.