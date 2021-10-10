شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الأركان يشهد تخرج طلبة الأكاديمية العسكرية الباكستانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، شهد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أمس، حفل تخريج طلبة الأكاديمية العسكرية الباكستانية بجمهورية باكستان الإسلامية بصفته ضيف الشرف، وذلك بناء على دعوة من قائد الجيش الباكستاني الفريق الأول الركن قمر جاويد باجوه. وسلم رئيس هيئة الأركان الجوائز لأوائل الطلبة الخريجين من بينهم الطالب رافد الجعيد من المملكة العربية السعودية ، الذي حصل على أفضل طالب من الدول الصديقة.

ونقل رئيس هيئة الأركان العامة خلال كلمته تحيات وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وتهنئة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع للخريجين، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية التي تربط المملكة بباكستان في شتى المجالات، خاصة الجانب العسكري والدفاعي.

وأشاد بالمستوى العالي الذي تحظى به الكلية، وما تضطلع به من دور في إعداد وتأهيل الضباط علماً وأداءً وتدريباً.