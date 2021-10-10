شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 16151 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والان نبدء بالتفاصيل
كما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة «221» شخصًا، «44 %» منهم يمنيو الجنسية، و«54 %» إثيوبيو الجنسية، و«2 %» جنسيات أخرى، كما تم ضبط «26» شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.
وتم ضبط «13» متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة «85110» وافدين مخالفين، منهم «76181» رجلا، و«8929» امرأة. وتم إحالة «69795» مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة «2910» مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل «9281» مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال.