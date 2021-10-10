شكرا لقرائتكم خبر عن طالب ابتدائي يهدي معلميه الورود في يومهم العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كرم الطالب يحيى بن راضي الطويل، أحد طلاب الصف الثاني الابتدائي في مدرسة ابن الهيثم الابتدائية بحي التعاون بمدينة الهفوف التابعة لمحافظة الأحساء إدارة المدرسة ومعلميه، وذلك في مبادرة للوفاء بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.

التكريم تم بحضور مدير المدرسة خالد بن مبارك المحارفي، والمرشد الطلابي رائد العدساني وبعض المعلمين، وقدم لهم الطالب باقات من الورد وبعض الهدايا التي تعبر عن حبه لمعلميه، وألقى قصيدة نبطية كتبها والده الشاعر والإعلامي السابق راضي الطويل خصيصا لهذه المناسبة، أثنى في أبياتها على إدارة المدرسة وجهود معلميه.

وشكر مدير المدرسة الطالب يحيى على مبادرته الرائعة التي تعد خطوة رائعة لتوثيق العلاقة الحميمة بين المعلم وطلابه، متمنين أن تكون المبادرة قدوة للأجيال القادمة، كما أثنى معلمو الطالب على هذه المبادرة الجميلة واللفتة الطيبة، وهذا التكريم المحفز للمعلمين ويشحذ هممهم من قبل الطلاب وأولياء أمورهم.