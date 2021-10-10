شكرا لقرائتكم خبر عن «همم» تدعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت جمعية «همم» لأسر ذوي الإعاقة في المنطقة الشرقية مشروع معين «مجموعات الدعم» في نسختة الثانية، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأمهات الأشخاص ذوي الإعاقة لفئتي متلازمة داون وذوي اضطراب طيف التوحد.

المشروع تفعله «همم» عبر منصة «زووم» على مدى 6 أسابيع بمعدل يومين من كل أسبوع مدة ساعة ونصف الساعة، تجتمع فيه الأمهات لتبادل تجاربهن وعرض خبراتهن مع أبنائهن في إطار معرفي توعوي، بحضور ضيوف من أطباء واستشاريين متخصصين في المجال للإجابة عن استفساراتهن، ومحاولة الأخذ بأيديهن ومعاونتهن، سعيا إلى رفع جودة حياتهن.