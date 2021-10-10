شكرا لقرائتكم خبر عن 70 متدربة على «الإسعافات الأولية» في تقنية البنات بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرضت ورشة العمل التي نظمتها الكلية التقنية للبنات بالأحساء بالتعاون مع وزارة الصحة بعنوان «الإسعافات الأولية»، الحالات الإسعافية التي تواجه المجتمع الخارجي، مع شرح كيفية التعامل معها، ومبادئ التعامل مع الحروق والتسمم الغذائي، وأهمية الإنعاش القلبي الرئوي وأسباب التعامل معه. وبلغ عدد الحضور في الورشة التي أقيمت بإشراف المساعد الصحي أمينة الحسن، 70 متدربة ومنتسبة، في أركان جرى خلالها تقديم التوعية التثقيفية لمبادئ «الإسعافات الأولية»، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي حول كيفية تقديم الإسعافات الأولية الصحيحة.