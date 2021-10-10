شكرا لقرائتكم خبر عن معرض تعريفي بخدمات العلاج الطبيعي في «تأهيل» الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح معرض اليوم العالمي للعلاج الطبيعي الذي ينظمه قسم العلاقات العامة والإعلام ووحدة العلاج الطبيعي بمركز التأهيل الشامل بالأحساء مع وحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور بالأحساء، ويقدم المعرض تعريفا بخدمات العلاج الطبيعي المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين بالمركز، وينشر تلك الثقافة لأفراد المجتمع بعرض عدد من الأجهزة الطبية، وشرح الطرق المثلى للحفاظ على العضلات وعدم ضمورها، وتوزيع نشرات تعريفية بالعلاج الطبيعي والتأهيلي.

وكان مدير المركز عبدالله بن سليمان المسعود، قد دشن المعرض، بحضور عدد من المهتمين في هذا المجال وهم مدير عام جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء عبداللطيف الجعفري ورئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالأحساء د. منصور الجبران ورئيس برنامج المدن الصحية بالأحساء خليفة الزبدة وإياد الشيخ مبارك، وبحضور عدد من الإعلاميين.

وتحرص إدارة المركز على تفعيل مثل هذه المناسبات لتوعية وتثقيف المجتمع من الناحية التأهيلية، التي تعود على صحة أفراد المجتمع بالنفع والفائدة.