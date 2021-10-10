شكرا لقرائتكم خبر عن مركز ابتكار بـ «الحاسب والمعلومات» لرعاية موهوبات جامعة الأميرة نورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، مركز الابتكار الهادف إلى احتضان طاقات الطالبات المبدعات في مجال التقنية الحديثة، وخلق مساحات تساعد على الإلهام والابتكار سواء من داخل الكلية أو خارجها، ونقطة انطلاق المشاريع الناشئة وتحويلها إلى فرص عمل حقيقية تواكب ريادة الأعمال.

ويحتوي المركز على أجهزة تقنية حديثة ومتطورة، كأجهزة «الروبوت» وعددها 3 قابلة للتطوير والبرمجة، وتعد أحد أكبر الإنجازات التكنولوجية، إذ تتفاعل بشكل كبير مع الوسط الذي يحيط بها، ومن أكثر الروبوتات المشاركة في الفعاليات والمسابقات المحلية والدولية، كما يحتوي المركز على تقنية الواقع الافتراضي لتكون البديل الأمثل لاستخدام شاشات الحاسب والهاتف الجوال من خلال المحاكاة الفعلية للواقع الافتراضي. ويضم المركز أحدث الطاولات التفاعلية الذكية التي تستخدم في العروض والمواد والشروحات التفاعلية للمجموعات، بالإضافة إلى طابعات ثلاثية الأبعاد تستخدم في قص المجسمات الفنية والابتكارية وطباعتها على شكل ثلاثي الأبعاد. وأكدت مدير مركز الابتكار د. هيا الشهراني، أن المركز يعد استشرافا لمستقبل التعليم في الجامعة، ودلالة على استشعار أهمية الابتكار وريادة الأعمال في مستقبل التعليم الجامعي، من خلال توفير مساحات لطالبات الكلية لتعزيز هذا الفكر الابتكاري.