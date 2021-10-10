شكرا لقرائتكم خبر عن «خلطة مطورة» لمعالجة هبوطات غرف الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استخدمت أمانة المنطقة الشرقية الخلطة المطورة +EPM في طريق الأمير سلطان بمحافظة الخبر، وهي خاصة لمعالجة الهبوطات حول غرف التفتيش لأغطية الخدمات بالطرق، وذلك لإيجاد حلول فعالة لمعالجة عيوب شبكة الطرق في الهبوطات حول أغطية مناهل الخدمات، وكذلك لتحسين المشهد الحضري، وتعزيز مبدأ كفاءة الإنفاق.

تتميز الخلطة بسهولة الخلط اليدوي أو الميكانيكي بالموقع ولا يتطلب إعادة طبقات الطريق لأكثر من مرحلة، حيث يتم استخدام خليط واحد متجانس لتفادي المشاكل الناتجة عن انخفاض درجات حرارة الأسفلت عند التنفيذ وصعوبة التنفيذ حول غرف التفتيش للخدمات، وهذه التقنية توفر الجهد والوقت لسرعه الإنجاز.

وأضافت الأمانة أنه تم البدء باستبدال أغطية غرف التفتيش ومصائد الأمطار والمصنوعة من حديد الزهر، وذلك لوجود تأثير سلبي خصوصا في النقل والتركيب والتي تستلزم عددا من العمالة ومعدات خاصة، إضافة إلى تآكلها للعوامل الكيميائية أو فقدانها بصور مختلفة، الأمر الذي يستدعي صيانتها أو تغييرها باستمرار، وأدى إلى التوجه لإيجاد أغطية تصنع من مواد تحقق نفس متطلبات التصنيع للأغطية المعدنية وتتجنب العيوب السابقة، وهي الأغطية المصنوعة من الفايبرجلاس، لقدرتها على تحمل نفس الوزن للأغطية المعدنية وسهولة النقل والتركيب لخفة الوزن، بالإضافة إلى طول العمر الافتراضي لها لمقاومتها للمواد الكيميائية والصدأ والتآكل، وانخفاض تكلفتها مقارنة بالأغطية المعدنية.