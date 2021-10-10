شكرا لقرائتكم خبر عن «سوفت شور» يفوز بكأس إمارة الشرقية للفروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية -يحفظه الله-، سلم وكيل إمارة المنطقة الشرقية د. خالد البتال أمس، كأس إمارة المنطقة الشرقية بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض، ضمن سباقات الخيل لهذا العام.

وحصل على كأس إمارة المنطقة الشرقية في الشوط العاشر مفتوح الدرجات مستورد إنتاج 3 سنوات فأكثر لمسافة 2400م، الحصان «سوفت شور» للمالك عبدالإله الموسى، والمدرب عبدالعزيز عبدالإله، والخيال إيدي كاسترو، وقد قطع المسافة في زمن وقدره دقيقتان وخمس وثلاثون ثانية وخمسة وعشرون جزءا من الثانية.