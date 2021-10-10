شكرا لقرائتكم خبر عن إعفاء دور النشر بمعرض الرياض الدولي للكتاب من قيمة إيجار الأجنحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، هيئة الأدب والنشر والترجمة، بإعفاء دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 من قيمة إيجار الأجنحة في المعرض، دعما لقطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتخفيفا لآثار جائحة كورونا على صناعة النشر.

ويأتي توجيه سموه لهيئة الأدب والنشر والترجمة المنظمة لمعرض الرياض الدولي للكتاب، عقب حزمة تسهيلات غير مسبوقة قدمتها الهيئة لدور النشر المشاركة من الداخل والخارج، شملت تخفيض 50% من قيمة إيجار المساحات، وتحمل كامل تكاليف الشحن، وتوفير متجر إلكتروني مصاحب للمعرض لمن لا يتمكن من الحضور، ونقاط بيع إلكترونية لجميع الناشرين.

وصرحت مصادر في وزارة الثقافة لـ ”الخليج 365”، أنه تقرر بعد الإعفاء إعادة ما تم تحصيله كإيجارات في الأيام السابقة لدور النشر التي سددته.

وجاء القرار بمثابة نهاية سعيدة للمعرض الذي يختتم فعالياته اليوم بعد نجاح كبير لأكبر تظاهرة ثقافية تشهدها العاصمة الرياض سنويا، إذ شاركت فيه أكثر من 1000 دار نشر من 30 دولة حول العالم، ما جعله يحظى باهتمام عالمي ومحلي للاطلاع على أحدث المنتجات الإثرائية في الجانب الثقافي، وما أنتجته دور النشر العالمية، فأصبح يمثل منصة للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاعات الأدب والنشر والترجمة لعرض مؤلفاتهم وخدماتهم، إضافة إلى دوره الأساسي في تعزيز وتنمية شغف القراءة في المجتمع، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفني.