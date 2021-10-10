جامعة اليمامة تدشن جائزة غازي القصيبي غدا

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وأكد رئيس الهيئة الإشرافية للجائزة الدكتور عبدالواحد الحميد أن الجائزة تستهدف رفع مستوى الحراك العلمي والفكري، مشيرا إلى أن الكرسي يمثل ركيزة فاعلة نحو دعم البحث العلمي والباحثين وتشجيع الإبداع والمبدعين من أبناء الوطن وبناته.
وتمنح الجائزة مرة واحدة كل سنتين للمبدعين في مجالات: الأدب، والإدارة والتنمية، والتطوع.
ويبدأ الكرسي في استقبال الترشيحات والمشاركات لفروع الجائزة الثلاثة من تاريخ 11 أكتوبر الحالي حتى 22 يناير، عبر منصة الجائزة الالكترونية على موقع جامعة اليمامة.
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