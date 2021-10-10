شكرا لقرائتكم خبر الإيقاع بـ16,151 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ16,151 مخالفا، خلال الفترة من 30 سبتمبر حتى 6 أكتوبر الحالي.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.

إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16,151 مخالفا، منهم:







6970 مخالفا لنظام الإقامة



7193 مخالفا لنظام أمن الحدود



1988 مخالفا لنظام العمل







44 % يمنيو الجنسية



54 % إثيوبيو الجنسية



2 % جنسيات أخرى



إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 221 شخصا، منهم:- ضبط 26 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة

- ضبط 13 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

- إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 85,110 وافدين مخالفين، منهم:







76,181 رجلا



8929 امرأة



- إحالة 69,795 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

- إحالة 2910 مخالفين لاستكمال حجوزات سفرهم

- ترحيل 9281 مخالفا