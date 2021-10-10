الإطاحة بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة بمواطن ارتكب قضايا جنائية احتيالية. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة أن الجهات الأمنية قبضت على مواطن، ارتكب قضايا جنائية احتيالية بشراء هواتف أشخاص عرضوها للبيع في مواقع الكترونية، وإيهامهم برسائل احتيالية أنه أودع المبلغ في حساب صاحب الهاتف، حيث استولى على 35,000 ريال من ضحاياه.



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