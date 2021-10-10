القبض على مواطن أضرم النار بمركبة آخر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة جازان على مواطن أضرم النار في مركبة آخر وهرب من الموقع. وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد نايف حكمي، أن الجهات الأمنية بمحافظة صبيا تمكنت من القبض على مواطن، في العقد الرابع من العمر، سكب مادة قابلة للاشتعال على مركبة مواطن آخر، وأضرم النار فيها، والهروب من الموقع، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته لفرع النيابة العامة.



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