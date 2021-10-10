شكرا لقرائتكم خبر "مكتبة ذكاء" تطور المهارات التقنية لرواد الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتقدم المكتبة مجموعة من ورش العمل المصممة خصيصا لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في سبيل تطوير مهاراتهم في استخدام التقنية الحديثة لتوسيع الفرص أمامهم في الأعمال.
تعد مصدرا ثريا لـ:
• جمع البيانات
• بناء الدراسات
• تنفيذ المشاريع
في مجالات الذكاء الاصطناعي والانفوجرافيك والبيانات الرقمية، بحيث تتناسب مع مختلف المستويات من الطلاب والمبتدئين إلى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في استخدام مزايا وخدمات المكتبة عن بُعد.
ماذا تحتوي المكتبة؟
بيانات حقيقية لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت التقنية على تطوير مهاراتهم في تحليل البيانات والكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال توفير العديد المصادر التعليمية رقميا كورش العمل، الكتيبات الإرشادية، المقالات التقنية، والبيانات وغيرها من المصادر المتاحة للجميع عبر الإنترنت.
مصادر المكتبة:
• ورش مسجلة
• كتيبات إرشادية
• روابط مفيدة
• بيانات
• انفوجرافيك
• مقالات تقنية
• قوالب
عدد المستفيدين: 13,370
كانت هذه تفاصيل خبر "مكتبة ذكاء" تطور المهارات التقنية لرواد الأعمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.