"مكتبة ذكاء" تطور المهارات التقنية لرواد الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكتبة ذكاء هي مكتبة رقمية أطلقها مركز الذكاء التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، وتعد الأولى من نوعها في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بهدف دعم المواهب الوطنية وتوفير حلول ذكية في مجالات التقنية والذكاء الاصطناعي، وهي إحدى إنجازات التحول الوطني في ظل وزارة التجارة، وبالإمكان الوصول إليها عبر الموقع الالكتروني.

وتقدم المكتبة مجموعة من ورش العمل المصممة خصيصا لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في سبيل تطوير مهاراتهم في استخدام التقنية الحديثة لتوسيع الفرص أمامهم في الأعمال.

تعد مصدرا ثريا لـ:

• جمع البيانات

• بناء الدراسات

• تنفيذ المشاريع

في مجالات الذكاء الاصطناعي والانفوجرافيك والبيانات الرقمية، بحيث تتناسب مع مختلف المستويات من الطلاب والمبتدئين إلى رواد الأعمال وأصحاب المنشآت في استخدام مزايا وخدمات المكتبة عن بُعد.

ماذا تحتوي المكتبة؟

بيانات حقيقية لمساعدة رواد الأعمال وأصحاب المنشآت التقنية على تطوير مهاراتهم في تحليل البيانات والكشف عن الفرص الاستثمارية الواعدة، من خلال توفير العديد المصادر التعليمية رقميا كورش العمل، الكتيبات الإرشادية، المقالات التقنية، والبيانات وغيرها من المصادر المتاحة للجميع عبر الإنترنت.

مصادر المكتبة:

• ورش مسجلة

• كتيبات إرشادية

• روابط مفيدة

• بيانات

• انفوجرافيك

• مقالات تقنية

• قوالب

عدد المستفيدين: 13,370