، في 3 ساعات بيع أكثر من نصف تذاكر مواجهة الأخضر مع الصين ،

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كشف موقع "مكاني" الإلكتروني المتخصص في بيع تذاكر المباريات عن نفاد أكثر من نصف تذاكر مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره الصيني، وذلك بعد مرور 3 ساعات و13 دقيقة فقط من بدء طرحها للبيع.
وسيواجه الأخضر السعودي نظيره الصيني، الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وبحسب الحساب الرسمي لمجلس جمهور المنتخب السعودي فقد بلغت عدد التذاكر المبيعة في الساعة الأولى من الطرح (17,271) ألف ليزداد العدد ويقترب من الضعف بعد مرور ثلاث ساعات فقط ليصل إلى بيع (30,535) تذكرة ومازالت عملية البيع متواصلة حتى ساعة إعداد الخبر.
المنتخب السعودي
في 3 ساعات بيع أكثر من نصف تذاكر مواجهة الأخضر مع الصينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-09
كشف موقع "مكاني" الإلكتروني المتخصص في بيع تذاكر المباريات عن نفاد أكثر من نصف تذاكر مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره الصيني، وذلك بعد مرور 3 ساعات و13 دقيقة فقط من بدء طرحها للبيع.
وسيواجه الأخضر السعودي نظيره الصيني، الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وبحسب الحساب الرسمي لمجلس جمهور المنتخب السعودي فقد بلغت عدد التذاكر المبيعة في الساعة الأولى من الطرح (17,271) ألف ليزداد العدد ويقترب من الضعف بعد مرور ثلاث ساعات فقط ليصل إلى بيع (30,535) تذكرة ومازالت عملية البيع متواصلة حتى ساعة إعداد الخبر.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
11:27 PM
ضمن التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022
كشف موقع "مكاني" الإلكتروني المتخصص في بيع تذاكر المباريات عن نفاد أكثر من نصف تذاكر مواجهة المنتخب السعودي مع نظيره الصيني، وذلك بعد مرور 3 ساعات و13 دقيقة فقط من بدء طرحها للبيع.
وسيواجه الأخضر السعودي نظيره الصيني، الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.
وبحسب الحساب الرسمي لمجلس جمهور المنتخب السعودي فقد بلغت عدد التذاكر المبيعة في الساعة الأولى من الطرح (17,271) ألف ليزداد العدد ويقترب من الضعف بعد مرور ثلاث ساعات فقط ليصل إلى بيع (30,535) تذكرة ومازالت عملية البيع متواصلة حتى ساعة إعداد الخبر.
، في 3 ساعات بيع أكثر من نصف تذاكر مواجهة الأخضر مع الصين ،
المصدر : الخليج 365
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