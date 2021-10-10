، اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة ،

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محمد بن مسعود - الدمام - اختُتمت اليوم منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس)، التي أُقيمت بنظام (الأون لاين) خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بتحقيق رماة الأخضر السعودي 4 ميداليات متنوعة.
وجاءت نتائج فريق البندقية بتحقيق الرامي مسفر عبود العماري الميدالية البرونزية على مستوى الفردي، وجاءت نتيجة منتخب البندقية على مستوى الفِرق بتحقيق رماة الوطن مسفر عبود العماري وبدر تركي العتيبي وعبدالرحمن سعد الجحيدلي المركز الأول والميدالية الذهبية.
وفي منافسات المسدس حقق الرامي عطا الله نداء العنزي المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفردي، وفي المسابقة نفسها جاءت نتائج الفِرق بتحقيق رماة الأخضر الميدالية الذهبية عن طريق الرماة عطا الله نداء العنزي ومحمد فهد الهلالي ومحمد أحمد المالكي.
ومع ختام البطولة قدَّم الأمير سعود بن خالد، رئيس الاتحاد السعودي للرماية، التهنئة للأبطال الحاصلين على الميداليات مشيدًا بالمستوى المقدَّم من رماة الوطن الذين دائمًا ما يسعون للمنافسة، والحصول على النتائج الإيجابية، وخطف الإنجازات على الأصعدة الدولية كافة.
اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-09
اختُتمت اليوم منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس)، التي أُقيمت بنظام (الأون لاين) خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بتحقيق رماة الأخضر السعودي 4 ميداليات متنوعة.
وجاءت نتائج فريق البندقية بتحقيق الرامي مسفر عبود العماري الميدالية البرونزية على مستوى الفردي، وجاءت نتيجة منتخب البندقية على مستوى الفِرق بتحقيق رماة الوطن مسفر عبود العماري وبدر تركي العتيبي وعبدالرحمن سعد الجحيدلي المركز الأول والميدالية الذهبية.
وفي منافسات المسدس حقق الرامي عطا الله نداء العنزي المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفردي، وفي المسابقة نفسها جاءت نتائج الفِرق بتحقيق رماة الأخضر الميدالية الذهبية عن طريق الرماة عطا الله نداء العنزي ومحمد فهد الهلالي ومحمد أحمد المالكي.
ومع ختام البطولة قدَّم الأمير سعود بن خالد، رئيس الاتحاد السعودي للرماية، التهنئة للأبطال الحاصلين على الميداليات مشيدًا بالمستوى المقدَّم من رماة الوطن الذين دائمًا ما يسعون للمنافسة، والحصول على النتائج الإيجابية، وخطف الإنجازات على الأصعدة الدولية كافة.
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
10:33 PM
اختُتمت اليوم منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس)، التي أُقيمت بنظام (الأون لاين) خلال الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر الجاري، بتحقيق رماة الأخضر السعودي 4 ميداليات متنوعة.
وجاءت نتائج فريق البندقية بتحقيق الرامي مسفر عبود العماري الميدالية البرونزية على مستوى الفردي، وجاءت نتيجة منتخب البندقية على مستوى الفِرق بتحقيق رماة الوطن مسفر عبود العماري وبدر تركي العتيبي وعبدالرحمن سعد الجحيدلي المركز الأول والميدالية الذهبية.
وفي منافسات المسدس حقق الرامي عطا الله نداء العنزي المركز الأول والميدالية الذهبية على مستوى الفردي، وفي المسابقة نفسها جاءت نتائج الفِرق بتحقيق رماة الأخضر الميدالية الذهبية عن طريق الرماة عطا الله نداء العنزي ومحمد فهد الهلالي ومحمد أحمد المالكي.
ومع ختام البطولة قدَّم الأمير سعود بن خالد، رئيس الاتحاد السعودي للرماية، التهنئة للأبطال الحاصلين على الميداليات مشيدًا بالمستوى المقدَّم من رماة الوطن الذين دائمًا ما يسعون للمنافسة، والحصول على النتائج الإيجابية، وخطف الإنجازات على الأصعدة الدولية كافة.
، اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة ،
المصدر : الخليج 365
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