شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يدرس تكرار ظاهرة «الشاهقة المائية» في المناطق الساحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام البدء في دراسة تكرار الظاهرة الجوية "الشاهقة المائية" في بعض المناطق الساحلية في المملكة خلال السنوات الخمس الماضية وذلك من قبل الإدارات المختصة بالمركز .

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن مهام المركز هو استشعار الظواهر الجوية التي تؤثر على المملكة، وتدوينها ومراقبة المستجدات فيهاـ خاصة النادرة منها- مؤكداً أن الهدف من دراسة مثل هذه الظواهر وتسجيلها مناخياً لتكون مرجعية يتم متابعة تشكلها في السنوات المقبلة.

وأضاف أن ظاهرة "الشاهقة المائية" تعد من الظواهر التي تكررت خلال الخمس سنوات الماضية في بعض مناطق المملكة، منها جدة وينبع وجازان، مما يقود للاهتمام بها وبدراستها علمياً، والنظر في المخرجات المحتملة عن سبب تكرارها وتضمينها كظاهرة جوية محتملة في السنوات المقبلة، وإدراجها في السجلات المناخية للمركز.