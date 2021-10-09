شكرا لقرائتكم خبر عن ناشرون: توجيه وزير الثقافة يؤكد دعم المملكة للحراك الثقافي العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ «عوض»: دعم حقيقي لصناعة النشر

_ «الكيالي»: تقدير لدور الناشر

أشاد ناشرون بتوجيه صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة، بإعفاء دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 من قيمة إيجار الأجنحة في المعرض دعماً لقطاعات الأدب والنشر والترجمة، وتخفيفاً لآثار جائحة كورونا على صناعة النشر.

وأعرب خالد العتيبي الرئيس التنفيذي لأحد دور النشر السعودية عن شكره وتقديره لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، على توجيهه الكريم بإعفاء دور النشر المشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب من قيمة إيجار الأجنحة.

وأوضح أن هذه الخطوة تترجم بشكل ملموس دعم الوزارة للحراك الثقافي العربي بكافة جوانبه، وتأكيداً على أن الإنسان هو الاستثمار الأول، وفي الوقت نفسه علامة وقيمة مضافة لنجاح معرض الرياض الدولي للكتاب الذي أثبت أنه "وجهة جديدة" فريدة وملهمة، وأنه "فصل جديد" في صناعة النشر والوصول المعرفي.

وقدم الناشر رضا عوض صاحب ومدير دار نشر وتوزيع مصرية، خالص الشكر لسمو وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وقال: "نشكر سمو الوزير على احتضانه للثقافة في معرض الرياض الدولي للكتاب، وعلى منح القراء والناشرين هذا الدعم الخاص من خلال هذه التظاهرة الثقافية، ولا شك أن إعفاء الناشرين من الرسوم يعد دعماً حقيقياً لصناعة النشر يجسد الإيمان بقيمة الكتاب في صنع المعرفة وبناء الوعي".

وأوضح أن هذه الخطوة ليست غريبة على المملكة وهي التي عرفت بـإسهاماتها الكبيرة ودورها الريادي في دعم الثقافة العربية، وأضاف: "للمملكة إسهام فاعل في تشكيل الخارطة الثقافية الجديدة، خصوصاً مع وجود أجيال جادة في بحثها عن العلم والمعرفة والإبداع، ومعرض الرياض الدولي للكتاب حدث مهم لكل ناشر عربي، وقد اكتملت سعادتنا بالمشاركة فيه، بخبر الإعفاء من التكاليف، والذي تلقيناه كناشرين بفرح كبير".

من جانبه، قال ماهر الكيالي الناشر والمدير التنفيذي لأحد المؤسسات اللبنانية للدراسات والنشر:" كنت سعيداً وزادت سعادتي بقرار سموه، وهذا تقدير لدور الناشر، وهذا تقدير للصعوبات التي مرت بها دور النشر نتيجة جائحة كورونا، ومحاولة إنقاذ لها".

وتابع الكيالي: "المملكة لم تقصر في الماضي ولا الحاضر ولن تقصر في المستقبل وسنستمر في زيارة القارئ السعودي، في الرياض وجدة، ونعرفه على إصدارتنا".