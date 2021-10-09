شكرا لقرائتكم خبر محصن بجرعتين شرط السفر عبر قطار الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن قطار الحرمين السريع أنه ابتداء من اليوم، سيقتصر السفر على من تظهر حالته الصحية أنه محصن بجرعتين في تطبيق توكلنا.

وكانت الشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار» أكدت، أنه من 10 أكتوبر سيكون تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين ضد كورونا للسفر عبر قطارات (سار) أو دخول المنشآت التابعة لها.

وقالت عبر حسابها في تويتر: إلى العملاء الكرام كافة، نود التنويه أنه ابتداء من الـ6 من يوم الأحد، يشترط التحصين الكامل بجرعتين من لقاحات فيروس كورونا المعتمدة من وزارة الصحة، لكل المسافرين عبر قطارات (سار)، وفي جميع شبكاتها الثلاث (الشمال- الشرق- الحرمین)، كشرط إلزامي لاستخدام وسائل النقل العام، ومن ضمنها (القطارات).

يأتي ذلك اتباعا لتوجيهات الجهات المختصة، إذ أعلنت وزارة الصحة أخيرا تحديث الحالات الصحية التي تظهر في تطبيق توكلنا، وذلك اعتبارا من بعد تاريخ 10 أكتوبر الحالي، إذ ستكون حالة محصن لمن أكمل جرعتي اللقاح فقط، أما من تلقوا جرعة أولى، أو المتعافون بعد الإصابة، فلن يشملهم التحصين.