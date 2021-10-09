تسجيل 35 إصابة بكورونا..وشفاء 51 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى. وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 35 إصابة مؤكدة وشفاء 51 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 141حالة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.





إصابة جديدة 35



حالة شفاء 51



حالة حرجة 141



وفيات جديدة 4



إجمالي حالات الشفاء 536,585



إجمالي الوفيات 8743



إجمالي عدد الإصابات 547,532



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