شكرا لقرائتكم خبر اقتصار تصاريح أداء العمرة والصلاة بالحرمين على المحصنين بجرعتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلاقا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة المعتمرين والمصلين والزوار في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، ووفقا لتعليمات وزارة الصحة بشأن تنفيذ البروتوكولات الوقائية لمنع الإصابة بفيروس كورونا ، أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه تقرر اقتصار أداء العمرة والصلاة في الحرمين على المحصنين جرعتين اعتبارا من السادسة صباح اليوم.

وبينت أن المواعيد متاحة لأخذ جرعات اللقاح واستكمالها في مراكز اللقاح في جميع أنحاء المملكة.

وأوضحت الوزارة أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

الإجراء الجديد يشمل:

اقتصار إصدار تصاريح أداء العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة لمسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام، للأشخاص المحصنين الحاصلين على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد في المملكة، والحالات المستثناة من أخذ اللقاح بحسب ما يظهره تطبيق «توكلنا».

ضيوف الرحمن الذين أتموا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة وإصداره دون استكمال جرعتي التحصين، يجب على حاملي تلك التصاريح المسارعة إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنبا لإلغائه.