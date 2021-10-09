لا إصابات بكورونا في مساجد المملكة خلال أسبوع

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وأشادت الوزارة في بينها أمس بتطبيق مرتادي المساجد للإجراءات المتخذة التي تهدف إلى سلامتهم، كما دعتهم إلى الاستمرار بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
وبينت أنها نفذت خلال الأسبوع الماضي أكثر من 21,700 جولة رقابية لمتابعة التزام المصلين ومنسوبي المساجد بتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة بمتابعة الحالة الوبائية لفيروس كورونا، شارك فيها نحو 4000 مراقب ومراقبة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.
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