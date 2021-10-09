بطالة السعوديات ترتفع في 3 مناطق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصاءات سوق العمل للربع الثاني من 2021 م، تصدر 3 مناطق إدارية معدلات بطالة السعوديات، «تبوك 32.3 ، الجوف 30 ، جازان 29» ، وهي أعلى من معدلات البطالة بالمناطق نفسها في الربع الأول من العام الحالي، بحسب بيانات رسمية للهيئة العامة للإحصاء، والمناطق التي شهدت أقل معدل بطالة بين السعوديات في الربع الثاني من العام الحالي، هي حائل 18.1 ، القصيم 18.2 ، الرياض 18.7 . الرياض : 13.1 إجمالي 4.9 : 2.4

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