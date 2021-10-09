، تحضيرًا لمواجهة الصين.. الأخضر يستأنف تدريباته على ملعب "رديف" الجوهرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - وسط حضور ومتابعة الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم السبت تدريباته في معسكره المقام حاليًا في محافظة جدة. ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب الصين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية" تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، الذي قسَّم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين شاركوا بصفة أساسية في المباراة الماضية؛ وخصص لهم تمارين استرجاعية متنوعة، فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين، وبدأت بتمارين الإحماء، ثم تمارين استرجاعية، قبل أن تُختتم بالكرات العرضية والتسديد على المرمى.

ويواصل المنتخب السعودي تدريباته يوم غد الأحد عند الساعة السابعة والنصف مساء على "الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية"، وذلك في حصة تدريبية ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.المنتخب السعودي