، "الفيصل" يُتوِّج ماغديبورغ الألماني بلقب بطولة العالم "سوبر جلوب 2021" ،

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محمد بن مسعود - الدمام - توَّج وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فريق ماغديبورغ الألماني بكأس سوبر جلوب السعودية 2021، بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وأحرز فريق ماغديبورغ الألماني لقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021" بعد تغلبه على برشلونة الإسباني (33-28) في المباراة النهائية التي أُقيمت أمس السبت على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتقدم ماغديبورغ في نهاية الشوط الأول بنتيجة (19-16)، ثم واصل تقدمه على برشلونة؛ ليُنهي المباراة بفارق 5 أهداف.وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل
09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 11:52 PM"الفيصل" يُتوِّج ماغديبورغ الألماني بلقب بطولة العالم "سوبر جلوب 2021"
توَّج وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، فريق ماغديبورغ الألماني بكأس سوبر جلوب السعودية 2021، بحضور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وأحرز فريق ماغديبورغ الألماني لقب بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2021" بعد تغلبه على برشلونة الإسباني (33-28) في المباراة النهائية التي أُقيمت أمس السبت على صالة الألعاب الرياضية بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
وتقدم ماغديبورغ في نهاية الشوط الأول بنتيجة (19-16)، ثم واصل تقدمه على برشلونة؛ ليُنهي المباراة بفارق 5 أهداف.
، "الفيصل" يُتوِّج ماغديبورغ الألماني بلقب بطولة العالم "سوبر جلوب 2021" ،
المصدر : الخليج 365
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