محمد بن مسعود - الدمام - كشفت تقارير صحفية يونانية أمس السبت أن المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش قد فسخ تعاقده مع نادي آيك أثينا اليوناني. وبحسب تلك التقارير فإن المدرب أتم اتفاقه لتدريب نادٍ سعودي في الفترة القادمة دون أن تكشف عن اسم النادي. وبحسب تقارير إعلامية فإن وجهة المدرب قد تكون لصالح نادي الاتفاق، على أن يتم إعلان توقيع المدرب عقب مباراة الفريق القادمة في الدوري أمام الأهلي. وسبق للمدرب فلادان أن تولى تدريب النادي الأهلي الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته بسبب تردي نتائج الفريق وقتها. 09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443 11:42 PM "فلادان ميلوفيتش" يرحل عن "آيك" اليوناني ويقترب من نادٍ سعودي "فلادان ميلوفيتش" يرحل عن "آيك" اليوناني ويقترب من نادٍ سعودي كشفت تقارير صحفية يونانية أمس السبت أن المدرب الصربي فلادان ميلوفيتش قد فسخ تعاقده مع نادي آيك أثينا اليوناني. وبحسب تلك التقارير فإن المدرب أتم اتفاقه لتدريب نادٍ سعودي في الفترة القادمة دون أن تكشف عن اسم النادي. وبحسب تقارير إعلامية فإن وجهة المدرب قد تكون لصالح نادي الاتفاق، على أن يتم إعلان توقيع المدرب عقب مباراة الفريق القادمة في الدوري أمام الأهلي. وسبق للمدرب فلادان أن تولى تدريب النادي الأهلي الموسم الماضي قبل أن تتم إقالته بسبب تردي نتائج الفريق وقتها. الكلمات المفتاحية ، "فلادان ميلوفيتش" يرحل عن "آيك" اليوناني ويقترب من نادٍ سعودي ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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